Şeytanın Günü filminin konusu ne? Şeytanın Günü filminin oyuncuları kim?
Şeytanın Günü (Devil's Due) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şeytanın Günü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şeytanın Günü filminin konusu ne? Şeytanın Günü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Şeytanın Günü filminin yönetmen koltuğunda Matt Bettinelli-olpin ve Tyler Gillett oturuyor. Filmin senaristliğini Lindsay Devlin üstleniyor. Peki, Şeytanın Günü filminin konusu ne? Şeytanın Günü filminin oyuncuları kim?
ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Balayları sırasında gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmasını hiç beklemedikleri bir gebelikle karşı karşıya bulur. Gerçek bir aile olmaya doğru attıkları adımları an be an kaydeden koca, eşinin gittikçe garipleşen davranışlarını önce hamileliğine verir; ama aylar geçtikçe genç kadının bedeni ve aklındaki karanlık değişimlere çok daha korkutucu bir şeylerin neden olduğu ortaya çıkacaktır.
ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Zach Gilford
Allison Miller
Griff Furst
Catherine Kresge
Robert Belushi
Stephanie Grote
Odessa Sykes
Aimee Carrero
Madison Wolfe
Yohance Myles
Tyler Forrest
Stacie Davis
Kenneth Kynt Bryan
Michael Papajohn
Rex Baker
Donna Duplantier
Sloane Coe
Olga Wilhelmine
Douglas M. Griffin
Haylie Creppel
Claire McReynolds
David Stephen Mitchell
Rebekah Jean Morgan
Hunter Burke
Julia Denton
Joseph Uzzell
Janet Lynn Carey
Geraldine Singer
Robert Aberdeen
Joseph Fischer
Terence Rosemore
Elton LeBlanc
Sylvia Grace Crim
Colin Walker
Lola Phillips
ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şeytanın Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.
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