Yayınlanma: 17.12.2023 - 21:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 21:00

Şeytanın Günü filminin yönetmen koltuğunda Matt Bettinelli-olpin ve Tyler Gillett oturuyor. Filmin senaristliğini Lindsay Devlin üstleniyor. Peki, Şeytanın Günü filminin konusu ne? Şeytanın Günü filminin oyuncuları kim?

ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Balayları sırasında gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmasını hiç beklemedikleri bir gebelikle karşı karşıya bulur. Gerçek bir aile olmaya doğru attıkları adımları an be an kaydeden koca, eşinin gittikçe garipleşen davranışlarını önce hamileliğine verir; ama aylar geçtikçe genç kadının bedeni ve aklındaki karanlık değişimlere çok daha korkutucu bir şeylerin neden olduğu ortaya çıkacaktır.

ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şeytanın Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.