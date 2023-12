Yayınlanma: 17.12.2023 - 13:13

Güncelleme: 17.12.2023 - 13:13

11. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu Festivalde "Annesinin Kuzusu" filmi ile "A House in Jerusalem" adlı yapım, "En İyi Film" seçilerek Altın Yunus'un sahibi oldu. Peki, A House in Jerusalem filminin konusu ne? A House in Jerusalem filminin oyuncuları kim?

A HOUSE İN JERUSALEM FİLMİNİN KONUSU NE?

Annesinin ani ölümüyle sarsılan Rebecca, iyileşmesine yardımcı olma umuduyla yeni bir bir başlangıç yapmaya karar verir. Bu amaçla da babasıyla birlikte Birleşik Krallık'tan Kudüs'e taşınır. Hayaletler Vadisi olarak bilinen bir mahalleye taşındıktan kısa tuhaf olaylar yaşanmaya başlar. Çok geçmeden yaşananların sorumlusu Rebecca olarak görülür. Evin ve şehrin gizemli derinliklerine dalan Rebecca, yaşanan gizemli olayların sırrını çözmek için esrarengiz bir yolculuğa çıkar.

A HOUSE İN JERUSALEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Harris

Miley Locke

Sheherazade Makhoul Farrell

EN İYİ FİLM DALINDA ÖDÜL ALDI

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "11. Boğaziçi Film Festivali", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Festivalde "Annesinin Kuzusu" filmi ile "A House in Jerusalem" adlı yapım, "En İyi Film" seçilerek Altın Yunus'un sahibi oldu.