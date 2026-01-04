Tanrının Yarattıkları (God's Creatures) filminin konusu ne? Tanrının Yarattıkları filminin oyuncuları kim?

Tanrının Yarattıkları filminin yönetmen koltuğunda Anna Rose Holmer, Saela Davis oturuyor. Filmin senaristliğini Shane Crowley üstleniyor. Peki, Tanrının Yarattıkları filminin konusu ne? Tanrının Yarattıkları filminin oyuncuları kim?

TANRININ YARATTIKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Rüzgârlı bir balıkçı kasabasındaki anne, çok sevdiği oğlunu korumakla kendi doğru ve yanlış algısı arasında sıkışıp kalır. Oğlu için söylediği bir yalan ailelerini ve birbirine sıkı sıkı bağlı insanlarını parçalar.

TANRININ YARATTIKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emily Watson

Paul Mescal

Aisling Franciosi

Declan Conlon

Marion O'Dwyer

Isabelle Connolly

John Burke

Brendan Mccormack

Barry Barnes

Andrew Bennett

Wendy Dynan-Gleeson

Steve Gunn

Sarah Kinlen

Leah Minto

Philip O'Sullivan

Enda Oates

Lalor Roddy

TANRININ YARATTIKLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tanrının Yarattıkları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.