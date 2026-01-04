Tanrının Yarattıkları (God's Creatures) filminin konusu ne? Tanrının Yarattıkları filminin oyuncuları kim?

Tanrının Yarattıkları filminin yönetmen koltuğunda Anna Rose Holmer, Saela Davis oturuyor. Filmin senaristliğini Shane Crowley üstleniyor. Peki, Tanrının Yarattıkları filminin konusu ne? Tanrının Yarattıkları filminin oyuncuları kim?
TANRININ YARATTIKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Rüzgârlı bir balıkçı kasabasındaki anne, çok sevdiği oğlunu korumakla kendi doğru ve yanlış algısı arasında sıkışıp kalır. Oğlu için söylediği bir yalan ailelerini ve birbirine sıkı sıkı bağlı insanlarını parçalar.
TANRININ YARATTIKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emily Watson
Paul Mescal
Aisling Franciosi
Declan Conlon
Marion O'Dwyer
Isabelle Connolly
John Burke
Brendan Mccormack
Barry Barnes
Andrew Bennett
Wendy Dynan-Gleeson
Steve Gunn
Sarah Kinlen
Leah Minto
Philip O'Sullivan
Enda Oates
Lalor Roddy
TANRININ YARATTIKLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tanrının Yarattıkları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.