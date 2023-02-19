Tarkan: Gümüş Eyer filminin konusu ne, oyuncuları kim? Tarkan: Gümüş Eyer filmi nerede çekildi?
1970 yılında vizyona giren Tarkan: Gümüş Eyer filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Tarkan: Gümüş Eyer filminin konusu ne? Tarkan: Gümüş Eyer filminin oyuncuları kim? Tarkan: Gümüş Eyer filmi nerede çekildi? Tarkan: Gümüş Eyer filminin IMDb puanı kaç?
Tarkan: Gümüş Eyer, yönetmenliğini üstlenen Mehmet Aslan'ın, senaristliğinde Burak Sezgin'le birlikte çalıştığı, 1970 yapımlı bir fantastik/aksiyon filmidir.
TARKAN: GÜMÜŞ EYER FİLMİNİN KONUSU NE?
Hun Atilla, Sunak'a bir Gümüş Eyer hediye eder. Kostok'un amacı Hunlardan kurtulmak ve değerli eyeri ele geçirmektir. Süt annesi tarafından zorunlu olarak bir mağaraya terk edilen küçük Tarkan'ın çığlığı bir kurdun dikkatini çeker ve kurt, Tarkan'ı kendi yavrusu gibi büyütür.
TARKAN: GÜMÜŞ EYER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kartal Tibet
Bilal İnci
Eva Bender
Reha Yurdakul
TARKAN: GÜMÜŞ EYER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilmiştir.
TARKAN: GÜMÜŞ EYER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Tarkan: Gümüş Eyer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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