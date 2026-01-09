Taşacak Bu Deniz dizisi 13. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin bugün yeni bölümü var mı? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Esme’nin boşanma davasına bir gün kala, Adil Esme’nin yeniden o konağa dönmesinin kendisine vereceği acıyı Esme’ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni’yi yemeğe çıkarır. Ama Esme’nin bu harekete hiç beklenmeyen cevabı, Adil’i kalbinin tam ortasından vuracaktır. Eleni’nin kalbi ise, Oruç’un Sevcan’la nikah masasına oturmaya karar vermesiyle paramparça olur. Ama nikâh masasına oturmadan önce Oruç’un yaptığı bir şey, ikisini de çok sarsar. Şimdi nikâh masası, Oruç için bir kader anıdır. Ya ailesini korumak için Eleni’nin katiliyle evlenecek, ya da Eleni’nin ailesine kavuşmasına izin vermek için kendi ailesini ateşe atacaktır. Esme, ailesinin kavuşacağı gün gelsin diye canını dişine takar. Şerif’i alt edebilmek için konağa döner. Şerif hem Adil’e hem Oruç’a karşı büyük bir zafer kazanır. Adil, Şerif’e bu zaferi canıyla ödetmeye kararlıdır. Ama o nikâh, hepsi için bir kader anı olacaktır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Şerif’in vurulmasıyla Furtuna adeta mahşer yerine döner. Esme’yi hapse göndermeye niyeti olmayan Adil, suçu üstlenmeye çalışır. Esme ise Adil’in yeniden hapse girmemesi için teslim olmaya kararlıdır. Bu çıkmazda suçu kimin üstleneceği ise büyük bir merak uyandırır.

Öte yandan zehirlenme şüphesiyle sağlık ocağına kaldırılan Sevcan için Eleni ve Oruç zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Sevcan’ın kurtulup kurtulamayacağı ise büyük endişe yaratır.

Adil ve Oruç, Şerif’in karanlık işlerini sona erdirmek için gizli bir anlaşma yapar. Bu plana göre İso, amcasına en yakın isim olarak kilit bir rol üstlenecektir. Ancak Şerif’in İso’ya güvenmek için istediği bedel son derece ağırdır. İso ve Fadime ise beklenmedik bir anda el ele ortaya çıkarak bombayı masaya bırakırlar. Bu birliktelik, iki düşman ailede nasıl bir fırtına koparacaktır?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 13. bölümü 9 Ocak akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.