Taşacak Bu Deniz dizisi 15. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin bugün yeni bölümü var mı? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İso ve Fadime’nin ani evliliği her iki ailede de büyük bir şok etkisi yaratır. Adil bu evliliği kabul etmez; Fadime’yi zorla Koçari Konağı’na götürürken İso’yu da alıkoyar. Furtunalılar, İso’yu kurtarmak ve Fadime’yi geri almak için peşlerine düşer. Taş Köprü’de Koçariler ve Furtunalar karşı karşıya gelir; çıkan büyük çatışmada Oruç vurulur. Adil, Fadime’nin Esme gibi kendisini korumak için evlendiğini düşünerek bir an önce boşanması için harekete geçer. İso ve Fadime ise Adil’i evliliklerinin gerçek bir aşka dayandığına inandırmaya çalışır. Esme, Fadime’nin kendi yaşadığı kaderi yaşamasını istemez ve onun Furtuna Konağı’na gelmesine karşı çıkar.

Diğer yandan Oruç’un ağır yaralandığını öğrenen Eleni sarsılır. Hayati tehlikesi bulunan Oruç’un acilen ameliyat olması gerekmektedir. Eleni, onu kurtarabilmek için annesi Melina’dan yardım ister. Kızını kurtarmak için savcıyla iş birliği yapan Melina için ise beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Adil, herkesi şaşırtan bir hamle yaparak Fadime’yle olan evliliği kabul ettiğini açıklar ve Furtunalıları istemeye çağırır. Ancak Koçari Konağı’na Esme’nin Şerif’in kolunda girmesi, Adil’i can evinden vurur. Fakat Adil'in de Furtunalara büyük bir sürprizi vardır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Adil Koçari’nin Şerif Furtuna’nın önünde Esme’nin elinden tutması, Şerif’i deliye çevirir. Esme’yi hapseder, kızı ile görüşmesini de yasaklar. Şimdi Esme konakta, Eleni ise Emniyet’te bir sorgu odasında hapistir. Üçü, tüm zorluklara rağmen birlikte olmanın yolunu bulmaya çalışırlar.

Oruç, Eleni’yi ailesinden ayırmanın acısının üstüne, kızın mesleğinden olmasının yükünü de sırtlanır. Amcasının yengesini hapsettiğini öğrenmek ise hayatını tehlikeye atmasına yol açacaktır.

Fadime ile İso, Furtuna Konağı’na bir can daha vermemeye yemin eden Adil ile Fadime’yi konağa gelin almaya ant içen Zarife’nin arasında kalır. Eyüphan’ın Fadime’yi kaçırması, beklenmedik bir sürprize sebep olur. Kız alma sırasında abisiyle yaşadıkları anlar, Fadime’yi de Adil’i de iyice sarsar. Kırılgan bir barış ortamında gerçekleşen düğünde herkes her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Ancak bombanın pimini çeken isim Eleni olacaktır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 15. bölümü 23 Ocak akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.