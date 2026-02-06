Taşacak Bu Deniz dizisi 17. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin bugün yeni bölümü var mı? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Düğün sonrası İso ve Fadime olanlardan habersiz yayla evindeki zoraki balaylarında birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar. İso, Fadime’nin örüğündeki boncukların anlamını öğrenir ve kahrolur. Kız kardeşini tam evlendirmişken barışı bozacak bir sır olduğunu öğrenen, üstelik bu sırrı Esme’nin de bildiğini anlayan Adil’in kalbinde kırılacak yer kalmamıştır. Adil, gemileri yakar, silahın bulunmasını beklemekten vazgeçer ve Esme’ye resti çeker. Ancak Şerif’in Adil’i ihbar etmesi Adil’i zora sokar. Tam o sırada Hicran’ın kendini tehlikeye atarak yaptığı bir hamle, sır sakladığı için Esme’ye çok kırılan Eleni’yi Hicran’la yakınlaştırmaya başlar. Hem Adil’i hem Eleni’yi kaybetme ihtimali Esme’yi mahveder. Öfkesini Furtuna Konağı’nda önüne geleni parçalayarak çıkarır ve Şerif’i pişman etmeye yemin eder. Adil’in Şerif’i tamamen ortadan kaldırmak için yaptığı planın ilk aşaması, Eleni’ye olan aşkı ile ailesi arasında kalan Oruç için yolun sonunu getirir. Eleni bu cezaya kahrolur. Oruç’a çok büyük bir bedel ödeten Adil’in hedefinde şimdi Esme vardır. Ya yan yana yakacaklardır, ya ayrı ayrı yanacaklardır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Esme, ayrılığın acısını Fırtına Konağı’ndan çıkarır ve silahı bulmaya odaklanır. Sevdaluk denizin dibine batsın; Esme bir an önce silahı bulup Şerif’ten boşanmayı, Şerif’ten de Hicran’dan da kurtulmayı ister. Adil ise aynı acıyı, keçilerini aç bırakan çobanlarından çıkarır ve Şerif’i yok etmeye odaklanır.

Oruç’u ve İso’yu bu yolda, canlarıyla sınandıkları bir imtihana sokar. Fadime, İso’nun hayatı için abisine yalvarırken ilk kez duygularıyla yüzleşir. Birlikte eğlendiklerini fark etmeleri, ikisinin de duvarlarında çatlaklar oluşturmaya başlar. Oruç, mesleğini kaybetmenin ve yeni hayatıyla yüzleşmenin eşiğindeyken, Eleni’nin tüm varlığıyla onun yanında durmasıyla sarsılır. Bir yandan da Adil’le birlikte amcasını yönetimden indirmek için bir hamle yapar. Ancak Şerif’in Eleni’ye yaptığı teklif, ikisini de büyük bir şaşkınlığa sürükler.

Amirum Dayı, “Sen Esme’den ayrıldın, Fadime İso’yla evlendi. Koçari soyu Fırtına’dan mı yürüyecek?” diyerek Adil’i evlenmeye razı eder ve Adil için uygun bir eş adayı aranmaya başlanır. Esme ise hem Eleni’nin hem de Fadime’nin doldurmasıyla Adil’in randevusunu basar; ancak gördüğü manzara onu can evinden vurur.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 17. bölümü 6 Şubat Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.