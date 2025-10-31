Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Şerif’in hapisten çıkışıyla birlikte tüm taşlar yerinden oynar. Furtunalar cephesinde gerilim yeniden tırmanırken, Adil geçmişin izlerini silmeye karar verir. Eleni’yi denize atanı açıklamayan Esme’ye rest çeker. Eğer susmaya devam ederse, pansiyonunu ve tüm Furtuna’yı yıkacaktır. Oruç’un amcasına olan güveni, Melina’nın “Amcan Eleni’yi sattı.” sözleriyle sarsılır; bu kez hesap sorma sırası Oruç’tadır. Behçet ise Eleni’yi yardım bahanesiyle kandırarak yaylada kurduğu tuzağa düşürür. Eleni’nin ölüm haberini alan Oruç, onu koruyamamış olmanın acısıyla yıkılır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 31 Ekim Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.