Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Adil, Eleni ve Oruç, Eleni’yi satan Sultan Ebe’yi bulmak için Koçari Jet’le İstanbul’dan Karadeniz’e doğru yola çıkarlar. Daha uçak kalkmadan Adil’in Oruç’u jet motorunda parçalamaya kalktığı maceralı bir yolculuk geçirirler. Sultan Ebe’nin izinden gitmelerini engellemek için Şerif’in kurduğu pusu, Adil ve Gezep’i ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Sonunda Eleni’yi satanların Furtunalar olduğunu anlayan Adil deliye döner. Esme’nin Şerif ile bir otel odasında kaldığını zannetmesi Adil’i daha da sarsar. Şerif ise Adil’i durdurmak için onun arazilerinde çalışan köylülere ve Koçarilere saldırarak zarar verir; çok sayıda yaralı vardır.

Sevcan, çeyizlerini Furtuna Konağı’na taşıyarak Eleni’ye meydan okur. Eleni bir yandan annesinin izini sürerken, diğer yandan Oruç’un yakında evlenecek olmasıyla yüzleşir. Esme ise Şerif’in aksi yöndeki tüm çabalarına rağmen Eleni’nin kızı olduğuna emin olmak üzeredir, DNA testi yaptırmaya karar verir. Adil, Oruç’a gün doğana kadar süre verir: Eleni’nin annesini getirmezlerse, tüm Furtuna’yı yerle bir edecektir! Gerçeği öğrenen Oruç, Eleni’nin annesini Koçari’ye götürür.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 21 Kasım akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.