Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Koçari ile Furtuna arasındaki çatışma, Adil’in konağı patlatmasıyla çok büyük bir krize dönüşür. Patlamanın ortasında kalan Esme ölümden dönerken uzun zamandır aradığı gerçeğe, yani Eleni’ye kavuşur. Esme bir yandan mutluluktan çıldırır, bir yandan Furtunalarla hesaplaşır. Şimdi net bir hedefi vardır, kızı ona anne, Adil’e baba diyecek midir?

Oruç, ailesini korumak için gereken her şeyi yapmaya odaklanırken, Koçarilerin dur durak bilmeyen hamleleriyle baş etmekte zorlanır.

Adil’in kendisini her yerde aradığını bilen Şerif ise Esme’yi kaçırır. Koçari cephesini alarma geçiren bu hamle, Adil’i zamanla yarışan bir kurtarma operasyonuna sürükler. Ancak Şerif’in son acımasız hamlesi ile işler iyice karışır ve Esme’yi hayatının en zor kararıyla karşı karşıya bırakır. Şerif’in bu hamlesi ne olacaktır? Esme nasıl bir karar alacaktır?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Şerif, kendisinden boşanacak olursa Ballı cinayetini mahkemede Adil’in üstüne yıkmakla Esme’yi tehdit eder. Esme bu tehdide boyun eğmemeye ve susmamaya kararlıdır.

Oruç ise konağı patlattığı için Adil’i ihbar eder ve Adil tutuklanır. Boşanma davasına sadece iki gün kalmıştır ve Esme sevdiği adamı kurtarmak için Fadime ve Eleni ile birlikte zamana karşı bir mücadeleye girer. Eleni’nin bulduğu kritik çözüm herkes için çok büyük sürpriz olur. Bu arada Oruç, ipleri eline almış ve amcasına savaş açmıştır. Gözlerinin önünde düğün hazırlığının sürmesi, Eleni’yi deliye çevirir. Adil’le Esme’ye yapılanlar da canına tak etmiştir. İlk büyük cezasını kesmeye karar verir ve kına gecesinde Sevcan’ın ipliğini pazara çıkarır.

Şerif’in yaptıkları Adil’i de çılgına çevirir ama Esme kararlıdır. Bu sefer Adil’le birlikte mücadele edeceklerdir. Ondan kızını almak isteyen Melina’ya da söylediği gibi bu cehennemi cennete çevirmeye yemin etmiştir. Esme bunu başarabilecek midir?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 19 Aralık akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.