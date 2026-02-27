Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 09:59:00
Haber Merkezi
TRT ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün neden yayımlanmadığı dizinin takipileri tarafından araştırılıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. bölümünün neden yayımlanmadığı ve ne zaman yayımlanacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

BUGÜN TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM YOK MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 27 Şubat Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanmayacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

TRT yayın akışına göre bu akşam TRT ekranlarında FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri yayımlanacak. 

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? 

Cuma akşamları izleyicisi ile buluşan Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü 6 Mart tarihinde ekranlara gelecek.

