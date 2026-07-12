TRT 1'in takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz için ikinci sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlıyor?

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi açıklama henüz yapılmazken, televizyon sektöründeki yeni sezon planlaması doğrultusunda dizinin eylül-ekim döneminde yeniden izleyici karşısına çıkması öngörülüyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.

Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.