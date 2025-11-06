Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı yapım, güçlü hikayesi kadar çekim yerleriyle de izleyicinin dikkatini çekti. Peki, Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Koçari ve Furtuna Köyü gerçek mi?

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde gerçekleştiriyor.

KOÇARİ VE FURTUNA KÖYÜ NEREDE?

Dizide olayların geçtiği Koçari Köyü ve Furtuna Köyü, senaryo gereği oluşturulmuş kurgusal köylerdir. Gerçekte bu isimlerle anılan köyler bulunmamaktadır. Ancak yapımcılar, bu köyleri Trabzon’un doğu ilçelerinde kurulan özel setlerde canlandırmıştır.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe – Deniz karakteri

Deniz Baysal – Asya karakteri

Serkan Ercan

Nur Fettahoğlu

Hakan Salınmış

İpek Filiz Yazıcı