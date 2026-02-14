Tehlikeli Adam filminin yönetmen koltuğunda Alfred Hitchcock oturuyor. Peki, Tehlikeli Adam filminin konusu ne? Tehlikeli Adam filminin oyuncuları kim?
TEHLİKELİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerikalı bir doktor ve eski bir şarkıcı olan karısı, Fas'ta tatil yaparken bir cinayete tanık olurlar ve küçük oğulları kaçırılınca uluslararası entrikalarla dolu karmaşık bir olay örgüsüne çekilirler.
TEHLİKELİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
James Stewart - Dr. Ben McKenna
Doris Day - Josephine Conway McKenna
Brenda De Banzie - Lucy Drayton (as Brenda de Banzie)
Bernard Miles - Edward Drayton
Ralph Truman - Buchanan
Daniel Gélin - Louis Bernard (as Daniel Gelin)
Mogens Wieth - Büyükelçi
Alan Mowbray - Val Parnell
Hillary Brooke - Jan Peterson
Christopher Olsen - Hank McKenna
Reggie Nalder - Rien
Richard Wattis - Müdür Yardımcısı
Noel Willman - Woburn
Alix Talton - Helen Parnell
Yves Brainville - Polis Müfettişi
TEHLİKELİ ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tehlikeli Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.