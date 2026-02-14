Tehlikeli Adam filminin yönetmen koltuğunda Alfred Hitchcock oturuyor. Peki, Tehlikeli Adam filminin konusu ne? Tehlikeli Adam filminin oyuncuları kim?

TEHLİKELİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikalı bir doktor ve eski bir şarkıcı olan karısı, Fas'ta tatil yaparken bir cinayete tanık olurlar ve küçük oğulları kaçırılınca uluslararası entrikalarla dolu karmaşık bir olay örgüsüne çekilirler.

TEHLİKELİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

James Stewart - Dr. Ben McKenna

Doris Day - Josephine Conway McKenna

Brenda De Banzie - Lucy Drayton (as Brenda de Banzie)

Bernard Miles - Edward Drayton

Ralph Truman - Buchanan

Daniel Gélin - Louis Bernard (as Daniel Gelin)

Mogens Wieth - Büyükelçi

Alan Mowbray - Val Parnell

Hillary Brooke - Jan Peterson

Christopher Olsen - Hank McKenna

Reggie Nalder - Rien

Richard Wattis - Müdür Yardımcısı

Noel Willman - Woburn

Alix Talton - Helen Parnell

Yves Brainville - Polis Müfettişi

TEHLİKELİ ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.