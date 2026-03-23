Tehlikeli Bölge filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ramazan Ekmekçi üstleniyor. Peki, Tehlikeli Bölge filminin konusu ne? Tehlikeli Bölge filminin oyuncuları kim?

TEHLİKELİ BÖLGE FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük Taarruz’a üç gün kala, Mustafa Kemal’den özel bir görev alan bir grup asker, görev bölgesine ilerlerken düşen bir uzay gemisiyle karşılaşır. Artık hem düşman askerleriyle hem de bilinmeyen bir tehditle savaşmak zorundadırlar.

TEHLİKELİ BÖLGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kadir Parlak

Ozan Turan

Hasan Şenbayrak

Sevim Oyar

Aykut Yavuz

Seyfi Azrak

Abdurrahim Demir

TEHLİKELİ BÖLGE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Bölge filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.