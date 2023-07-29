Hava Saldırısı filmi konusu nedir? Hava Saldırısı filmi oyuncuları kimler?
Hava Saldırısı (The Bombing) filmi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Hava Saldırısı (Air Strike) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hava Saldırısı filmi konusu nedir? Hava Saldırısı filmi oyuncuları kimler?
Hava Saldırısı (The Bombing) filminin yönetmen koltuğunda Feng Xiao otururken filmin senaryosunu Ping Chen kaleme aldı. 2018 yılında Çin'de vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Hava Saldırısı filmi konusu nedir? Hava Saldırısı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
HAVA SALDIRISI FİLMİ KONUSU NEDİR?
1940'ta, 2. dünya Savaşı sırasında geçen filmde farklı hikayelere ve geçmişlere sahip olan 5 Çin vatandaşı, ordu için büyük önem taşıyan bir silahı korumak adına Japonya Hava Kuvvetleri'nin amansız saldırılarına direniyor.
HAVA SALDIRISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Wei Fan - Uncle Cui
Bruce Willis - Jack
Song Seung-Heon - An Minxun
Simon Yam - Air Defense Comander
Nicholas Tse - Lei Tao
Ye Liu - Xue Gangtou
William Chan - Cheng Ting
Eric Tsang -
Shengyi Huang - Du Mei
Janine Chang - Qian Xue
Xiaoqing Liu
Gang Wu - Zhao Chun
Yuanzheng Feng - Xue Manguan
Tenma Shibuya - Sato
Le Geng
Hu Bing
Kefan Cao
Haibing Huang
Adrien Brody
Rumer Willis
Bingbing Fan - Ye Peixuan
HAVA SALDIRISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hava Saldırısı (The Bombing) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3,2 olarak belirlenmiştir.
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