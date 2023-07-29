Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:35

Güncelleme: 29.07.2023 - 10:35

Hava Saldırısı (The Bombing) filminin yönetmen koltuğunda Feng Xiao otururken filmin senaryosunu Ping Chen kaleme aldı. 2018 yılında Çin'de vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Hava Saldırısı filmi konusu nedir? Hava Saldırısı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

HAVA SALDIRISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

1940'ta, 2. dünya Savaşı sırasında geçen filmde farklı hikayelere ve geçmişlere sahip olan 5 Çin vatandaşı, ordu için büyük önem taşıyan bir silahı korumak adına Japonya Hava Kuvvetleri'nin amansız saldırılarına direniyor.

HAVA SALDIRISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Wei Fan - Uncle Cui

Bruce Willis - Jack

Song Seung-Heon - An Minxun

Simon Yam - Air Defense Comander

Nicholas Tse - Lei Tao

Ye Liu - Xue Gangtou

William Chan - Cheng Ting

Eric Tsang -

Shengyi Huang - Du Mei

Janine Chang - Qian Xue

Xiaoqing Liu

Gang Wu - Zhao Chun

Yuanzheng Feng - Xue Manguan

Tenma Shibuya - Sato

Le Geng

Hu Bing

Kefan Cao

Haibing Huang

Adrien Brody

Rumer Willis

Bingbing Fan - Ye Peixuan

HAVA SALDIRISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hava Saldırısı (The Bombing) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3,2 olarak belirlenmiştir.