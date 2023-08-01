Ip Man 4: Final filminin konusu ne? Ip Man 4: Final filminin oyuncuları kim?
Ip Man 4: Final (Yip Man 4) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ip Man 4: Final filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ip Man 4: Final filminin konusu ne? Ip Man 4: Final filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ip Man 4: Final filminin yönetmen koltuğunda Wilson Yip oturuyor. Senaristliğini Edmond Wong üstleniyor. Peki, Ip Man 4: Final filminin konusu ne? Ip Man 4: Final filminin oyuncuları kim?
IP MAN 4: FINAL FİLMİNİN KONUSU NE?
Karısının ölümünden sonra Ip Man, sigara yüzünden boğaz kanseri olduğunu öğrenir. İsyankar oğlu Ip Chun zorbalara karşı kavga ettikten sonra okuldan kovulur ve Ip Man bir okul aramak için Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrine gitmeye karar verir. Öğrencisi Bruce Lee, bir Wing Chun okulu açarak, Amerikalılara dövüş sanatlarını öğreterek ve dövüş sanatları üzerine bir kitap yazarak San Francisco'daki yerel dövüş sanatları topluluğunu altüst eder.
IP MAN 4: FINAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Donnie Yen - Ip Man
Wu Yue - Wan Zong Hua
Scott Adkins - Barton Geddes
Danny Chan - Bruce Lee
Vanness Wu - Hartman Wu
Chris Collins - Colin Frater
Nico Amedeo - Walters
IP MAN 4: FINAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ip Man 4: Final filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.
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