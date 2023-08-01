Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:10

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:10

Ip Man 4: Final filminin yönetmen koltuğunda Wilson Yip oturuyor. Senaristliğini Edmond Wong üstleniyor. Peki, Ip Man 4: Final filminin konusu ne? Ip Man 4: Final filminin oyuncuları kim?

IP MAN 4: FINAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Karısının ölümünden sonra Ip Man, sigara yüzünden boğaz kanseri olduğunu öğrenir. İsyankar oğlu Ip Chun zorbalara karşı kavga ettikten sonra okuldan kovulur ve Ip Man bir okul aramak için Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrine gitmeye karar verir. Öğrencisi Bruce Lee, bir Wing Chun okulu açarak, Amerikalılara dövüş sanatlarını öğreterek ve dövüş sanatları üzerine bir kitap yazarak San Francisco'daki yerel dövüş sanatları topluluğunu altüst eder.

IP MAN 4: FINAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donnie Yen - Ip Man

Wu Yue - Wan Zong Hua

Scott Adkins - Barton Geddes

Danny Chan - Bruce Lee

Vanness Wu - Hartman Wu

Chris Collins - Colin Frater

Nico Amedeo - Walters

IP MAN 4: FINAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ip Man 4: Final filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.