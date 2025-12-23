Tehlikeli Tür 2 filminin yönetmen koltuğunda Peter Medak oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Brancato, Dennis Feldman üstleniyor. Peki, Tehlikeli Tür 2 filminin konusu ne? Tehlikeli Tür 2 filminin oyuncuları kim?

TEHLİKELİ TÜR 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir senatörün oğlu olan ve Mars'a ayak basan ilk insan ünvanını kazanan Patrick Ross, dünyaya döndüğünde bir kahraman gibi karşılanır. Ancak tüm evrenin en ölümcül DNA sını taşıyıcısı olduğunu kendi dahil kimse bilmemektedir. Daha önce dünyaya gelmiş olan bir uzaylı yaratığa ait DNA'lar şimdi onun vücuduna yerleşmiştir.

TEHLİKELİ TÜR 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Madsen

George Dzundza

James Cromwell

Natasha Henstridge

Marg Helgenberger

Justin Lazard

Mykelti Williamson

Peter Boyle

Richard Belzer

Sarah Wynter

TEHLİKELİ TÜR 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Tür 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.