Tehlikeli Tür filminin yönetmen koltuğunda Roger Donaldson oturuyor. Filmin senaristliğini Dennis Feldman üstleniyor. Peki, Tehlikeli Tür filminin konusu ne? Tehlikeli Tür filminin oyuncuları kim?
TEHKİLİ TÜR FİLMİNİN KONUSU NE?
Dr. Xavier Fitch önderliğinde üretilen yarı yaratık-yarı insan, DNA mucizesi Sil, doktorların gözetiminde bulunduğu laboratuardan kaçar. Güzel bir kadın görümüne bürünebildiği gibi aynı zamanda çok tehlikeli bir yaratık olan Sil, Dr. Fitch ve bir grup uzman tarafından izlenecektir.
TEHKİLİ TÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael Madsen
Forest Whitaker
Alfred Molina
Marg Helgenberger
Michelle Williams
Ben Kingsley
Natasha Henstridge
Jordan Lund
Don Fischer
Scott McKenna
Virginia Morris
Jayne Luke
David K. Schroeder
William Utay
TEHKİLİ TÜR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tehlikeli Tür filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.