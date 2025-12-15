Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tehlikeli Tür (Species) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tehlikeli Tür filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tehlikeli Tür filminin konusu ne? Tehlikeli Tür filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Tehlikeli Tür filminin yönetmen koltuğunda Roger Donaldson oturuyor. Filmin senaristliğini Dennis Feldman üstleniyor. Peki, Tehlikeli Tür filminin konusu ne? Tehlikeli Tür filminin oyuncuları kim? 

TEHKİLİ TÜR FİLMİNİN KONUSU NE?

Dr. Xavier Fitch önderliğinde üretilen yarı yaratık-yarı insan, DNA mucizesi Sil, doktorların gözetiminde bulunduğu laboratuardan kaçar. Güzel bir kadın görümüne bürünebildiği gibi aynı zamanda çok tehlikeli bir yaratık olan Sil, Dr. Fitch ve bir grup uzman tarafından izlenecektir. 

TEHKİLİ TÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Madsen

Forest Whitaker

Alfred Molina

Marg Helgenberger

Michelle Williams

Ben Kingsley

Natasha Henstridge

Jordan Lund

Don Fischer

Scott McKenna

Virginia Morris

Jayne Luke

David K. Schroeder

William Utay

TEHKİLİ TÜR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Tür filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

