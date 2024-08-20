Ölümsüzler filminin konusu ne? Ölümsüzler filminin oyuncuları kim?
Ölümsüzler (Immortals) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümsüzlerfilminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümsüzler filminin konusu ne? Ölümsüzler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümsüzler filminin yönetmen koltuğunda Tarsem Singh oturuyor. Filmin senaristliğini Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides ve Christian Gudegast üstleniyor. Peki, Ölümsüzler filminin konusu ne? Ölümsüzler filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMSÜZLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Antik Yunan’da geçen mistik filmde, genç savaşçı prens Theseus adamlarıyla kötü güçlere karşı savaş açar; tanrılar ve insanlar, titanlara ve barbarlara karşı…
ÖLÜMSÜZLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mickey Rourke
Henry Cavill
Freida Pinto
Stephen Dorff
Luke Evans
Kellan Lutz
Steve Byers
Corey Sevier
Kaniehtiio Horn
Conrad Pla
Mercedes Leggett
Robert Naylor
Robert Maillet
Aron J. Tomori
Isabel Lucas
Joseph Morgan
John Hurt
Greg Bryk
Peter Stebbings
Alan Van Sprang
Daniel Sharman
ÖLÜMSÜZLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümsüzler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.
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