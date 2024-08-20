Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:03

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:03

Ölümsüzler filminin yönetmen koltuğunda Tarsem Singh oturuyor. Filmin senaristliğini Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides ve Christian Gudegast üstleniyor. Peki, Ölümsüzler filminin konusu ne? Ölümsüzler filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMSÜZLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Antik Yunan’da geçen mistik filmde, genç savaşçı prens Theseus adamlarıyla kötü güçlere karşı savaş açar; tanrılar ve insanlar, titanlara ve barbarlara karşı…

ÖLÜMSÜZLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mickey Rourke

Henry Cavill

Freida Pinto

Stephen Dorff

Luke Evans

Kellan Lutz

Steve Byers

Corey Sevier

Kaniehtiio Horn

Conrad Pla

Mercedes Leggett

Robert Naylor

Robert Maillet

Aron J. Tomori

Isabel Lucas

Joseph Morgan

John Hurt

Greg Bryk

Peter Stebbings

Alan Van Sprang

Daniel Sharman

ÖLÜMSÜZLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümsüzler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.