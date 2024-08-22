Ah Leyla Vah Kerem filminin konusu ne? Ah Leyla Vah Kerem filminin oyuncuları kim?

Ah Leyla Vah Kerem filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ah Leyla Vah Kerem filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ah Leyla Vah Kerem filminin konusu ne? Ah Leyla Vah Kerem filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:27
Ah Leyla Vah Kerem filminin konusu ne? Ah Leyla Vah Kerem filminin oyuncuları kim?
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Ah Leyla Vah Kerem filminin yönetmen koltuğunda Gün Doğa Sarı oturuyor. Filmin senaristliğini  Dilek Aydoğdu üstleniyor. Peki, Ah Leyla Vah Kerem filminin konusu ne? Ah Leyla Vah Kerem filminin oyuncuları kim? 

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİNİN KONUSU NE?

İtalya’da tanışan genç çift Leyla (Aslı Bekiroğlu) ve Kerem (Sinan Çalışkanoğlu), pandemi sebebiyle tek başlarına evlenmişlerdir. Hayat normale dönünce sırada Leyla’nın ailesi ile tanışmak vardır. Kerem, anne ve babasını kazada kaybettiği için Kerem eşinin ailesiyle tanışmak için çok heyecanlıdır fakat Leyla oldukça gergindir. Ailesini olduğundan çok farklı anlatan Leyla, yalanlarının ortaya çıkmasından ve Sinan’ın üzülmesinden endişe ettiği için yolculuk boyunca geri dönmek için bahaneler üretir fakat bu tanışmaya engel olamaz.

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Aslı Bekiroğlu
  • Sinan Çalışkanoğlu
  • Necat Bayar
  • Betigül Ceylan
  • Levent Sülün
  • Ceren Taşçı
  • Caner Çeleksiz

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