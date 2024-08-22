Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:27

Güncelleme: 22.08.2024 - 09:27

Ah Leyla Vah Kerem filminin yönetmen koltuğunda Gün Doğa Sarı oturuyor. Filmin senaristliğini Dilek Aydoğdu üstleniyor. Peki, Ah Leyla Vah Kerem filminin konusu ne? Ah Leyla Vah Kerem filminin oyuncuları kim?

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİNİN KONUSU NE?

İtalya’da tanışan genç çift Leyla (Aslı Bekiroğlu) ve Kerem (Sinan Çalışkanoğlu), pandemi sebebiyle tek başlarına evlenmişlerdir. Hayat normale dönünce sırada Leyla’nın ailesi ile tanışmak vardır. Kerem, anne ve babasını kazada kaybettiği için Kerem eşinin ailesiyle tanışmak için çok heyecanlıdır fakat Leyla oldukça gergindir. Ailesini olduğundan çok farklı anlatan Leyla, yalanlarının ortaya çıkmasından ve Sinan’ın üzülmesinden endişe ettiği için yolculuk boyunca geri dönmek için bahaneler üretir fakat bu tanışmaya engel olamaz.

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?