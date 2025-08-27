Tek Çocuk (The Only Son) filminin konusu ne? Tek Çocuk filminin oyuncuları kim?

Tek Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Yasujirô Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirô Ozu, Ikeda Masao üstleniyor. Peki, Tek Çocuk filminin konusu ne? Tek Çocuk filminin oyuncuları kim?
TEK ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?
Dul bir kadın, tek oğlunu daha iyi bir eğitim alması için uzaklara gönderir. Yıllar sonra oğlunu ziyaret ettiğinde, karısı ve oğluyla birlikte yoksul bir öğretmen olduğunu görür.
TEK ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chishû Ryû
Shin'ichi Himori
Chôko Iida
Masao Hayama
Yoshiko Tsubouchi
Mitsuko Yoshikawa
Tomoko Naniwa
Bakudankozo
Kiyoshi Seino
Eiko Takamatsu
TEK ÇOCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tek Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.