Tek Çocuk (The Only Son) filminin konusu ne? Tek Çocuk filminin oyuncuları kim?

Tek Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Yasujirô Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirô Ozu, Ikeda Masao üstleniyor. Peki, Tek Çocuk filminin konusu ne? Tek Çocuk filminin oyuncuları kim?

TEK ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Dul bir kadın, tek oğlunu daha iyi bir eğitim alması için uzaklara gönderir. Yıllar sonra oğlunu ziyaret ettiğinde, karısı ve oğluyla birlikte yoksul bir öğretmen olduğunu görür.

TEK ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chishû Ryû

Shin'ichi Himori

Chôko Iida

Masao Hayama

Yoshiko Tsubouchi

Mitsuko Yoshikawa

Tomoko Naniwa

Bakudankozo

Kiyoshi Seino

Eiko Takamatsu

TEK ÇOCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tek Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.