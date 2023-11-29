Amazon'un yeni dizisi 'Fallout': Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalma mücadelesi...

Yayınlanma: 29.11.2023 - 20:35

Güncelleme: 29.11.2023 - 20:35

Video oyun dünyasının sevilen serilerinden biri olan "Fallout" şimdi Amazon Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor; lüks bir Fallout sığınağının sakinleri, atalarının geride bıraktığı radyasyon dolu cehenneme geri dönmek zorunda kalır. 200 yıl sonrasında; izleyiciler, karmaşık, tuhaf ve şiddet dolu bir evrende hayatta kalmaya çalışan karakterlerin hikayesini takip edecek.

Dizinin yapımcılığını üstlenen Kilter Films’ten Jonathan Nolan ve Lisa Joy, başrollerde Ella Purnell, Walton Goggins ve Aaron Moten gibi deneyimli oyuncularla işbirliği yapıyor. Yapım, Amazon MGM Studios ve Kilter Films'in yanı sıra Bethesda Game Studios ve Bethesda Softworks işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Dizinin karakterleri arasında Ella Purnell’in canlandırdığı Lucy, iyimser bir karakter Vault Dweller; Aaron Moten’ın hayat verdiği Maximus, genç bir asker; Walton Goggins’in canlandırdığı The Ghoul, Wasteland'de hayatta kalmış bir ödül avcısı; ve Kyle MacLachlan’in canlandırdığı Overseer Hank, Vault 33'ün Overseer'ı ve Lucy'nin babası bulunuyor.

Kilter Films, Lisa Joy ve Jonathan Nolan tarafından kurulan ödüllü bir yapım şirketi olarak biliniyor. Dört sezon boyunca 54 Emmy adaylığı kazanan Kilter Films, Westworld gibi başarılı projelere imza attı.