Temizlik Ekibi filminin yönetmen koltuğunda Jon Keeyes oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Rogers üstleniyor. Peki, Temizlik Ekibi filminin konusu ne? Temizlik Ekibi filminin oyuncuları kim?

TEMİZLİK EKİBİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir suç mahalli temizleme ekibi, gittikleri bir olay yerinde nakit dolu bir evrak çantası keşfeder. Ancak bu keşfin ardından onlar, peşlerine düşen acımasız bir suç patronu, tetikçiler ve parayı geri almak için her şeyi yapacak yozlaşmış hükümet ajanlarından kurtulmaya çalışır.

TEMİZLİK EKİBİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jonathan Rhys Meyers

Antonio Banderas

Swen Temmel

Ekaterina Baker

Melissa Leo

Leslie Stratton

Laurence Kinlan

Andy Kellegher

TEMİZLİK EKİBİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Temizlik Ekibi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.