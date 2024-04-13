Yayınlanma: 13.04.2024 - 15:27

Güncelleme: 13.04.2024 - 15:27

Temizlikçi filminin yönetmen koltuğunda Jon Knautz oturuyor. Filmin senaristliğini Jon Knautz ve Alexis Kendra üstleniyor. Peki, Temizlikçi filminin konusu ne? Temizlikçi filminin oyuncuları kim?

TEMİZLİKÇİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yalnız ve güzel bir kadın olan Alice’in evli bir adamla gizli gizli yaşadığı bir ilişkisi vardır. Alice, bu ilişkiyi bitirmeye çalıştığı dönemde, yaşadığı sitenin temizlik hizmetlerinde görev yapan Shelly ile tanışır. Bir kaza sonucu yüzü yanmış olan Shelly haftada iki gün, Alice’in evinde çalışmaya başlar. Ancak bu gizemli kadın sadece eve değil Alice’in hayatına da girer. Hatta onun kimliğine bürünür. Ardından geri dönüşü olmayan olaylar yaşanmaya başlar.

TEMİZLİKÇİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alexis Kendra

Stelio Savante

Rachel Alig

Keri Marrone

Elizabeth Sandy

Mykayla Sohn

Zarif

Kai Cofer

TEMİZLİKÇİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Temizlikçi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.