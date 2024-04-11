Yayınlanma: 11.04.2024 - 17:14

Güncelleme: 11.04.2024 - 17:14

Beyaz perdenin ardından televizyonda da seyirciyle buluşmaya hazırlanan Kırk Yalan filminin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Kırk Yalan filminin konusu ne? Kırk Yalan filmi nerede çekildi? Kırk Yalan filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

KIRK YALAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, sevdiği kızla evlenmek için arkadaşlarıyla Pınarhisar’a gelen Sadık’ın, düğün ahalisiyle birlikte Marula meyvesini yedikten sonra başlarına gelen komik olayları anlatıyor.

KIRK YALAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah, Ataberk Doğan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yerli komediyi Hamdi Alkan yönetiyor. Film, Lüleburgaz'ın Pınarhisar ilçesinde çekildi.