Hayalimdeki Düğün filminin konusu ne? Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları kim?
Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayalimdeki Düğün filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hayalimdeki Düğün filminin konusu ne? Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hayalimdeki Düğün filminin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Hammer ve Elizabeth Meriwether üstleniyor. Peki, Hayalimdeki Düğün filminin konusu ne? Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları kim?
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir çiftin abartılı düğünleri, suçlular tarafından basılır. Ailelerini kurtarma sürecinde bu çift, ilk etapta birbirlerine neden aşık olduklarını yeniden keşfederler.
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jennifer Lopez
Josh Duhamel
Jennifer Coolidge
Lenny Kravitz
D'Arcy Carden
Callie Hernandez
Sonia Braga
Cheech Marin
Steve Coulter
Desmin Borges
Selena Tan
Alberto ısaac
Melissa Hunter
Pancho Cardeña
Alex Mallari Jr.
Tharoth Sam
Worapojd Thautanon
Zachary Woodlee
Vladimir Acevedo
Powpong Kopholrat
Héctor Aníbal
Asia Munma
Ray Raymundo
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayalimdeki Düğün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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