Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:42

Güncelleme: 13.04.2024 - 14:42

Hayalimdeki Düğün filminin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Hammer ve Elizabeth Meriwether üstleniyor. Peki, Hayalimdeki Düğün filminin konusu ne? Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları kim?

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir çiftin abartılı düğünleri, suçlular tarafından basılır. Ailelerini kurtarma sürecinde bu çift, ilk etapta birbirlerine neden aşık olduklarını yeniden keşfederler.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jennifer Lopez

Josh Duhamel

Jennifer Coolidge

Lenny Kravitz

D'Arcy Carden

Callie Hernandez

Sonia Braga

Cheech Marin

Steve Coulter

Desmin Borges

Selena Tan

Alberto ısaac

Melissa Hunter

Pancho Cardeña

Alex Mallari Jr.

Tharoth Sam

Worapojd Thautanon

Zachary Woodlee

Vladimir Acevedo

Powpong Kopholrat

Héctor Aníbal

Asia Munma

Ray Raymundo

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayalimdeki Düğün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.