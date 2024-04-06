Gününü Göreceksin filminin konusu ne? Gününü Göreceksin filminin oyuncuları kim?
Gününü Göreceksin (Payback) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gününü Göreceksin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gününü Göreceksin filminin konusu ne? Gününü Göreceksin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gününü Göreceksin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Brian Helgeland üstleniyor. Peki, Gününü Göreceksin filminin konusu ne? Gününü Göreceksin filminin oyuncuları kim?
GÜNÜNÜ GÖRECEKSİN FİLMİNİN KONUSU NE?
Bu şehirde yaşayan biri, özellikle intikam peşindeyse, eninde sonunda yaşadığı ortamdan etkilenecektir. Ele geçirmek istenen sıcak para, silahlı soygun fikrini inanılmaz derecede cazip hale getiriyor. Kanun dışı kişiler olan Porter ve Val Resnick soygunu gerçekleştirirler, ama olaylar onların düşündüklerinden çok farklı gelişir. Sıra elde edileni paylaşmaya geldiğinde Val üç büyük hata yapar. Porter'in parasını, karısını ve hayatını almaya çalışır.Porter geri döndüğünde, her ne şekilde olursa olsun, parasını geri ister. Oysa Val'in yeni patronu, Porter'in ölümünün herkes için en hayırlı çözüm olacağını düşünmektedir.
GÜNÜNÜ GÖRECEKSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Maria Bello - Rosie
Deborah Kara Unger - Mrs. Lynn Porter
Mel Gibson - Porter
Lucy Liu - Pearl
Kris Kristofferson - Bronson
Gregg Henry - Val Resnick
Bill Duke - Det. Hicks
David Paymer - Arthur Stegman
Gününü Göreceksin FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gününü Göreceksin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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