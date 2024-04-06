Yayınlanma: 06.04.2024 - 20:56

Güncelleme: 06.04.2024 - 20:56

Gününü Göreceksin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Brian Helgeland üstleniyor. Peki, Gününü Göreceksin filminin konusu ne? Gününü Göreceksin filminin oyuncuları kim?

GÜNÜNÜ GÖRECEKSİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Bu şehirde yaşayan biri, özellikle intikam peşindeyse, eninde sonunda yaşadığı ortamdan etkilenecektir. Ele geçirmek istenen sıcak para, silahlı soygun fikrini inanılmaz derecede cazip hale getiriyor. Kanun dışı kişiler olan Porter ve Val Resnick soygunu gerçekleştirirler, ama olaylar onların düşündüklerinden çok farklı gelişir. Sıra elde edileni paylaşmaya geldiğinde Val üç büyük hata yapar. Porter'in parasını, karısını ve hayatını almaya çalışır.Porter geri döndüğünde, her ne şekilde olursa olsun, parasını geri ister. Oysa Val'in yeni patronu, Porter'in ölümünün herkes için en hayırlı çözüm olacağını düşünmektedir.

GÜNÜNÜ GÖRECEKSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Maria Bello - Rosie

Deborah Kara Unger - Mrs. Lynn Porter

Mel Gibson - Porter

Lucy Liu - Pearl

Kris Kristofferson - Bronson

Gregg Henry - Val Resnick

Bill Duke - Det. Hicks

David Paymer - Arthur Stegman

Gününü Göreceksin FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gününü Göreceksin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.