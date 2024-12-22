Yayınlanma: 22.12.2024 - 12:43

Güncelleme: 22.12.2024 - 12:43

İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında dünya prömiyeri gerçekleşen "Tereddüt Çizgisi" (Hesitation Wound) filmi ödül aldı. Selman Nacar imzalı film, Asya’nın Oscarlar’ı olarak kabul edilen Asya Pasifik Film Ödülleri’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı. Peki, Tereddüt Çizgisi filmi konusu nedir? Tereddüt Çizgisi filmi oyuncuları kimler?

TEREDDÜT ÇİZGİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tereddüt Çizgisi, bir cinayet zanlısını savunurken kendisiyle yüzleşmek zorunda kalan bir avukatın hikayesini konu ediyor. Canan idealist bir ceza avukatıdır. Günlerini adliyede davalar arasında koşturarak geçiren Canan, geceleri hastanede solunum cihazına bağlı annesinin yanında geçirir. Uzun süredir üzerinde çalıştığı bir cinayet davasının karar duruşması günü geldiğinde Canan, kendisini zor bir durumla karşı karşıya bulur. Canan, annesi, hâkim ve sanığın hayatını etkileyecek ahlaki bir tercih yapmak zorundadır.

TEREDDÜT ÇİZGİSİ FİLMİ OYUNCULARI

Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin