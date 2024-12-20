Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:39

Güncelleme: 20.12.2024 - 19:39

Akıldan Kalbe filminin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil üstleniyor. Peki, Akıldan Kalbe filminin konusu ne? Akıldan Kalbe filminin oyuncuları kim?

AKILDAN KALBE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini konu ediniyor.

AKILDAN KALBE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kerem Alışık

Hande Soral

Şenay Gürler

Batuhan Bayar