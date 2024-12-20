Akıldan Kalbe filminin konusu ne? Akıldan Kalbe filminin oyuncuları kim?

Akıldan Kalbe filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Akıldan Kalbe filminin konusu ne? Akıldan Kalbe filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Akıldan Kalbe filminin konusu ne? Akıldan Kalbe filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:39

Akıldan Kalbe filminin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil üstleniyor. Peki, Akıldan Kalbe filminin konusu ne? Akıldan Kalbe filminin oyuncuları kim? 

AKILDAN KALBE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini konu ediniyor.

AKILDAN KALBE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kerem Alışık

Hande Soral

Şenay Gürler

Batuhan Bayar


Etiketler: #Akıldan Kalbe #konusu nedir?

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