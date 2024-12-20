Sultan filminin konusu ne? Sultan filminin oyuncuları kim?
Sultan filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sultan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sultan filminin konusu ne? Sultan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sultan filminin yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar oturuyor. Filmin senaristliğini Aditya Chopra üstleniyor. Peki, Sultan filminin konusu ne? Sultan filminin oyuncuları kim?
SULTAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan’la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.
SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Marrese Crump - Marrese
Salman Khan - Sultan Ali Khan
Anushka Sharma - Aarfa
Randeep Hooda - Sultan'ın koçu
Marko Zaror - Marcus
Amit Sadh - Sultan'ın abisi
Tyron Woodley - Wrestler
Brahim Achabbakhe - Brahim
Ron Smoorenburg - Ron
Björn Freiberg - Pilot
SULTAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sultan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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