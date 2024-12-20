Yayınlanma: 20.12.2024 - 18:06

Güncelleme: 20.12.2024 - 18:06

Sultan filminin yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar oturuyor. Filmin senaristliğini Aditya Chopra üstleniyor. Peki, Sultan filminin konusu ne? Sultan filminin oyuncuları kim?

SULTAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan’la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Marrese Crump - Marrese

Salman Khan - Sultan Ali Khan

Anushka Sharma - Aarfa

Randeep Hooda - Sultan'ın koçu

Marko Zaror - Marcus

Amit Sadh - Sultan'ın abisi

Tyron Woodley - Wrestler

Brahim Achabbakhe - Brahim

Ron Smoorenburg - Ron

Björn Freiberg - Pilot

SULTAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sultan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.