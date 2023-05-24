Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kimdir?
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Yedi Bela Hüsnü filmi SHOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sinemaseverler, Yedi Bela Hüsnü filminin konusu, oyuncuları, nerede ve kaç yılında çekildiğini araştırıyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kimdir?
Yedi Bela Hüsnü filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan otururken filmin senaryosunu Ahmet Üstel kaleme aldı. Filmseverler, Yedi Bela Hüsnü filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yedi Bela Hüsnü filmi İstanbul'da çekildi. 1982 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul'un Levent semtinde çekildi.
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Yedi Bela Hüsnü
Oya Aydoğan - Hüsniye
Şevket Altuğ - Cemal
Ali Şen - Malik
Atilla Ergün - Necati
Nermin Denizci - Fatma
Belkıs Dilligil - Makbule
Yaşar Şener - Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç - Kahveci Musa
Ajlan Altuğ - Manav Rasim
Süheyl Eğriboz - Rüstem
Ünal Gürel - Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren - Resat
Necati Er - Kız İsmet
Selahattin Fırat - Suat
Rıza Pekkutsal - Berber Latif
Cengiz Öktem - Pilavcı Cengiz
Muzaffer Civan - Yadigar
Celal Yonat - Malik'in adamı
Muhteşem Durukan - Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz - Malik'in adamı
Adem Taşay - Apo / Dayak yiyen balıkçı
Abdi Algül - Veli
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Yedi Bela Hüsnü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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