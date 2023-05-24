Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:30

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:30

Yedi Bela Hüsnü filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan otururken filmin senaryosunu Ahmet Üstel kaleme aldı. Filmseverler, Yedi Bela Hüsnü filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yedi Bela Hüsnü filmi İstanbul'da çekildi. 1982 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul'un Levent semtinde çekildi.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Yedi Bela Hüsnü

Oya Aydoğan - Hüsniye

Şevket Altuğ - Cemal

Ali Şen - Malik

Atilla Ergün - Necati

Nermin Denizci - Fatma

Belkıs Dilligil - Makbule

Yaşar Şener - Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç - Kahveci Musa

Ajlan Altuğ - Manav Rasim

Süheyl Eğriboz - Rüstem

Ünal Gürel - Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren - Resat

Necati Er - Kız İsmet

Selahattin Fırat - Suat

Rıza Pekkutsal - Berber Latif

Cengiz Öktem - Pilavcı Cengiz

Muzaffer Civan - Yadigar

Celal Yonat - Malik'in adamı

Muhteşem Durukan - Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz - Malik'in adamı

Adem Taşay - Apo / Dayak yiyen balıkçı

Abdi Algül - Veli

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Yedi Bela Hüsnü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.