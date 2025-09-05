Ters Yüz (Inside Out) filminin konusu ne? Ters Yüz filminin oyuncuları kim?

Ters Yüz filminin yönetmen koltuğunda Pete Docter, Ronaldo Del Carmen oturuyor. Filmin senaristliğini Pete Docter, Meg LeFauve üstleniyor. Peki, Ters Yüz filminin konusu ne? Ters Yüz filminin oyuncuları kim?

TERS YÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ters Yüz, küçük bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Orta-Batı’daki yaşamını geride bırakan Riley'ı şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları o ne söyler? Neşe (Amy Poehler), Korku (Bill Hader), Öfke (Lewis Black), Nefret (Mindy Kaling) ve Üzüntü (Phyllis Smith)... Riley'in zihninin içinde yaşayan, ona günlük hayatında tavsiyeler veren duyguları bu yeni hayata alışırken ufak bir kaosa neden olacaktır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır...

TERS YÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amy Poehler

Bill Hader

Mindy Kaling

Lewis Black

Phyllis Smith

Kaitlyn Dias

Diane Lane

Kyle MacLachlan

Richard Kind

Bobby Moynihan

Paula Poundstone

Carlos Alazraqui

Lori Alan

Laraine Newman

Sherry Lynn

TERS YÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ters Yüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.