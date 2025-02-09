Yayınlanma: 09.02.2025 - 20:23

Güncelleme: 09.02.2025 - 20:23

Teşkilat dizisinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın, Burak Müjdeci, Burak Arlıel oturuyor. Teşkilat’nın başrollerini Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay paylaşıyor. Teşkilat dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Teşkilat dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

TEŞKİLAT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Teşkilat dizisinin 131. bölümü 9 Şubat Perşembe TRT ekranlarındaki yerini alacak.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Teşkilat’ın 131. bölümü, aksiyon dolu sahneleri ve sürpriz gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına çekecek. 9 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak 131. bölümde Altay, Makinist’i yakalamayı başarsa da onu ülkeye getirmek sandığından zor olacak. Tehlikelerle dolu bu süreçte büyük riskler alan Altay’a destek olan isimler de var.

Altay ve Makinist zorlu bir yolculukta

Kraliçe’nin tüm çabalarına rağmen Altay, Makinist’i ele geçirir. Ancak asıl mesele şimdi başlar. Onu ülkeye götürmek isteyen Altay, düşmanlarla çevrili zorlu bir mücadeleye girer. Makinist’in yaralı hali işleri daha da zorlaştırırken, bu süreçte Altay yalnız kalmayacaktır.

Korkut’un intikam planı değişiyor

Korkut ve Ejder karşı karşıya gelirken beklenmedik bir ziyaret, dengeleri altüst eder. Bu gelişme tüm planları değiştirse de Korkut, kardeşinin katilinden hesap sormaktan vazgeçmeyecek. Heyecanın dorukta olduğu bu bölümde, sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Neslihan, Altay’a destek veriyor

Altay’ın görevi başarıyla tamamlaması için Neslihan elinden geleni yapar. Onun stratejik desteği, Altay’ın karşılaşacağı engelleri aşamasında kritik bir rol oynar. Ancak düşmanlar boş durmaz ve yeni tehditler ortaya çıkar.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Altay kapsüllerin peşindeyken Kraliçe’nin tuzağına düşer. Neslihan ise Muhafız’ı korumak için zorlu bir karar vermelidir. Bu kararın sebebini bilmeyen Altay ise onca insanı kaderine terk etmez.

Ejder, Korkut’a gözdağı vermek ister. Bombayı fark eden Korkut hem kendini hem de etrafındaki insanları korumak zorundadır. Ancak bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken yapacağı hamleler Hamdi’nin dikkatini çekmemelidir.

Selen, Makinist ve dolayısıyla Kraliçe’nin manipülasyonları altında korkunç bir adımın ötesindedir. Yapacağı hamle hem abisinin hem de oradaki masum insanların canına mal olabilir. Düşmana boyun eğmeyecek Altay ise herkesi bu tuzaktan kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.