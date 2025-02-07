Bir döneme damgasını vurmuştu... 'Buffy the Vampire Slayer' dizisi geri dönüyor!

1997-2003 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan ‘Buffy the Vampire Slayer’ dizisi, 22 yıl aradan sonra geri dönüyor.

Bir döneme damgasını vurmuştu... 'Buffy the Vampire Slayer' dizisi geri dönüyor!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:19

Yayımlandığı dönem geniş hayran kitlesine sahip olan ‘Buffy the Vampire Slayer’ dizisi Sarah Michelle Gellar'ın canlandırdığı ikonik ‘Buffy Summers’ rolüyle geri dönüyor.

Sarah Michelle Gellar dizinin geri dönüşüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Hayranları her zaman dinledim ‘Buffy’yi ve onun dünyasını yeniden ziyaret etme isteğinizi duydum, ancak bunu doğru yapacağımızdan emin olmadan yapabileceğim bir şey değildi. Bu uzun bir süreç oldu ve henüz bitmedi. Size söz veriyorum, bu diziyi sadece doğru yapabileceğimizi bilirsek yapacağız. Bunu istemekten vazgeçmeyen tüm hayranlara teşekkür ederim. Bu sizin için olacak” ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü yönetmen Chloe Zhao, dizinin pilot bölümünü çekecek. Senaryoyu ise, Nora ve Lilla Zuckerman kaleme alacak.


Etiketler: #geri dönüş #dizi #senaryo #vampir

İlgili Haberler

Halit Ergenç başrollü 'Kral Kaybederse' dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Halit Ergenç başrollü 'Kral Kaybederse' dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Cem Adrian’dan Leyla dizisi setine sürpriz ziyaret!

Cem Adrian’dan Leyla dizisi setine sürpriz ziyaret!
Ahsen Eroğlu, Deha dizisine veda etti: Sosyal medya hesabından paylaştı...

Ahsen Eroğlu, Deha dizisine veda etti: Sosyal medya hesabından paylaştı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler