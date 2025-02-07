Kanal D'nin iddialı dizisi başlamadan ertelendi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 16:51

Güncelleme: 07.02.2025 - 16:52

Türk dizi sektöründe beklenmedik bir duraklama yaşanıyor. Son dönemde dizi sektöründe maliyetler önemli ölçüde arttığı gerekçesiyle birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı birçok dizi projesi, yayınlanmadan önce eylül sezonuna ertelendi.

Prodüksiyon maliyetleri, oyuncu ücretleri, senarist, yönetmen ve teknik ekip ücretlerindeki artış, yapım şirketlerini zor durumda bıraktı. Bu durum, birçok dizinin yayın tarihini ertelemesine neden oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Bulutların Üstünde" de eylül sezonuna ertelendi.

BULUTLARIN ÜSTÜNDE DİZİSİ BAŞLAMADAN ERTELENDİ

Soner Caner’in yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Ayça Ayçin Turan, Özge Özacar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bulutların Üstünde dizisi, Karadeniz dizisi olarak ekrana gelmeye hazırlanıyordu.

Ancak, sektördeki genel duruma paralel olarak bu dizi de ertelenenler arasına girdi.

EYLÜL SEZONUNA ERTELENEN DİZİLER

"Bulutların Üstünde" dizisine benzer şekilde, bu sezon Gold Film’in "Çiçekler Açar", Tims&B’nin "Yasak Aşk", Ay Yapım’ın "İşgal Günlerinde Aşk", OGM Pictures ile FARO imzalı "Halef", O3 Medya’nın "Dönüş", OGM Pictures’ın "Fikriye" ve Mia Yapım’ın "Dava" adlı dizileri de eylül sezonuna ertelenen diziler arasında yer aldı.