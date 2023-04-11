Tetikçinin Oğlu dizisinin Sibel'i Bahar Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Bahar Şahin hangi film ve dizilerde oynadı?
Tetikçinin Oğlu dizisi Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Diziseverler Tetikçinin Oğlu dizisinin oyuncularında olan Bahar Şahin'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisinin Sibel Kayahan'ı Bahar Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Bahar Şahin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Bahar Şahin'in kim olduğu, hayatı, oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlar merak edilmeye başlandı. Tetikçinin Oğlu dizisinde Sibel Kayahan karakterine hayat vermeye hazırlanan Bahar Şahin hakkında merak edilenler...
BAHAR ŞAHİN KİMDİR?
Bahar Şahin, 1997 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Artvinli olan Bahar Şahin, 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti ve eğitim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı.
Bahar Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.
BAHAR ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2014-2017 O Hayat Benim --- Müge Atahan
2017 Lise Devriyesi --- Işıl Yılmaz
2017 Kayıtdışı --- İnci
2018 Servet --- Ferah Feza
2019-2020 Zalim İstanbul --- Ceren Yılmaz Karaçay
2022 Gülümse Kaderine --- Eda
2023- Tetikçinin Oğlu --- Sibel Kayahan
BAHAR ŞAHİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2017 Oha Diyorum --- Bahar
2017 Yol Arkadaşım --- Cemre
2018 Yol Arkadaşım 2 --- Cemre
2018 İyi Oyun --- Naz
2022 Duran --- Aslı
TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNDEKİ SİBEL KAYAHAN KİMDİR?
Hayat ona zor şartlarda yaşamayı öğretmiş, bir hayat kadını olmuştur. Fakat hayatında olan olumsuzluklardan hep en az zararla kurtulmaya çalışan, güçlü bir karakterdir. Metin’in zaafıdır Sibel, fakat Sibel’in de zaafı Metin’dir aynı zamanda. Metin’e her ne kadar geçmişlerinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kızgın olsa da ona olan ilgisi çok güçlüdür. Her ne kadar güçlü bir karakter olsa da, geçmiş hayatı yüzünden sevgiye, şefkate ihtiyacı olan birisidir.
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