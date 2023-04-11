Tetikçinin Oğlu dizisinin Sibel'i Bahar Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Bahar Şahin hangi film ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 16:47

Güncelleme: 11.04.2023 - 16:47

Bahar Şahin'in kim olduğu, hayatı, oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlar merak edilmeye başlandı. Tetikçinin Oğlu dizisinde Sibel Kayahan karakterine hayat vermeye hazırlanan Bahar Şahin hakkında merak edilenler...

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 1997 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Artvinli olan Bahar Şahin, 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti ve eğitim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı.

Bahar Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.

BAHAR ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014-2017 O Hayat Benim --- Müge Atahan

2017 Lise Devriyesi --- Işıl Yılmaz

2017 Kayıtdışı --- İnci

2018 Servet --- Ferah Feza

2019-2020 Zalim İstanbul --- Ceren Yılmaz Karaçay

2022 Gülümse Kaderine --- Eda

2023- Tetikçinin Oğlu --- Sibel Kayahan

BAHAR ŞAHİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2017 Oha Diyorum --- Bahar

2017 Yol Arkadaşım --- Cemre

2018 Yol Arkadaşım 2 --- Cemre

2018 İyi Oyun --- Naz

2022 Duran --- Aslı

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNDEKİ SİBEL KAYAHAN KİMDİR?

Hayat ona zor şartlarda yaşamayı öğretmiş, bir hayat kadını olmuştur. Fakat hayatında olan olumsuzluklardan hep en az zararla kurtulmaya çalışan, güçlü bir karakterdir. Metin’in zaafıdır Sibel, fakat Sibel’in de zaafı Metin’dir aynı zamanda. Metin’e her ne kadar geçmişlerinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kızgın olsa da ona olan ilgisi çok güçlüdür. Her ne kadar güçlü bir karakter olsa da, geçmiş hayatı yüzünden sevgiye, şefkate ihtiyacı olan birisidir.



