Tetikçinin Oğlu dizisinin Huri'si Sezin Akbaşoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında? Sezin Akbaşoğulları hangi film ve dizilerde oynadı?
Tetikçinin Oğlu dizisi Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Diziseverler Tetikçinin Oğlu dizisinin oyuncularında olan Sezin Akbaşoğulları'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisinin Huri Malik Karayurt'u Sezin Akbaşoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında? Sezin Akbaşoğulları hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Sezin Akbaşoğulları'nın kim olduğu, hayatı, oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlar merak edilmeye başlandı. Tetikçinin Oğlu dizisinde Huri Malik Karayurt karakterine hayat vermeye hazırlanan Sezin Akbaşoğulları hakkında merak edilenler...
SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?
Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu.
Sezin Akbaşoğulları, ilk sahne deneyimini, lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına başlıklı oyunda edindi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile ilk kez televizyon ekranlarında göründü.
Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak adlı sinema filmindeki rolüyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.
SEZİN AKBAŞOĞULLARI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2000-2003 Bizim Evin Halleri --- Doğa
2005 Beyaz Gelincik --- Ceren Aslanbaş
2005 Eylül --- Zeynep Öğretmen
2007 Sır Gibi --- Deniz
2008 Derdest --- Gaye Acar
2009 Ah Kalbim --- Candan
2010-2011 Küstüm Çiçeği --- Gülten Zeycanlı
2011 Sen de Gitme --- Ceyda Sevi
2012-2013 Behzat Ç. --- Eylül Fidan
2014 Ah Neriman --- Itır Kamer
2015 Racon: Ailem İçin --- Sedef Ercan
2015 Hatırla Gönül --- Selma
2016 Cesur ve Güzel --- Cahide Korludağ
2017 Ufak Tefek Cinayetler --- Elif Işık
2018 Babamın Günahları --- Melike
2018 Ağlama Anne --- Özlem Alan
2020 Kırmızı Oda --- Hediye
2021 Uyanış: Büyük Selçuklu --- Zübeyde Hatun
2022 Üç Kuruş --- Azade
2022-2023 O Kız --- Sitare Somer
2023- Tetikçinin Oğlu --- Huri Malik
SEZİN AKBAŞOĞULLARI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2004 Gülizar
2004 Bir Aşk Hikayesi --- Dünya
2008 O... Çocukları --- Meryem
2010 Kardelen --- Ülker
2010 Kavşak --- Arzu
2011 Yabancı --- Özgür
2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku --- Müzeyyen
2018 Sevgili Komşum --- Nevin
2020 Cevin Ağacı --- Yaprak
HURİ MALİK KARAYURT KİMDİR?
İskender’in kız kardeşidir. Her ne kadar ailesi ile arası bozuk olsa da gelenek ve göreneklerine saygılı olan bir karakterdir. Manipülasyon yeteneği güçlüdür. Ailesiyle olan ilişkisi ona bu yeteneği vermiştir. İnatçı ve mücadeleci bir kadındır. Kocasının ölümü sonrası başkasıyla evlendirdiği için abisine karşı bir öfkesi vardır. Aynı olay onu oğlundan da uzaklaştırdığı için uzun zaman bu öfkeyi korumuştur. Annesi Beyaz’a karşı saygı ve korkuyla karışık bir bağı var. Korkmaz ve İskender arasında her zaman bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.
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