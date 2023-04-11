Tetikçinin Oğlu dizisinin Huri'si Sezin Akbaşoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında? Sezin Akbaşoğulları hangi film ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:59

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:59

Sezin Akbaşoğulları'nın kim olduğu, hayatı, oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlar merak edilmeye başlandı. Tetikçinin Oğlu dizisinde Huri Malik Karayurt karakterine hayat vermeye hazırlanan Sezin Akbaşoğulları hakkında merak edilenler...

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu.

Sezin Akbaşoğulları, ilk sahne deneyimini, lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına başlıklı oyunda edindi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile ilk kez televizyon ekranlarında göründü.

Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak adlı sinema filmindeki rolüyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2000-2003 Bizim Evin Halleri --- Doğa

2005 Beyaz Gelincik --- Ceren Aslanbaş

2005 Eylül --- Zeynep Öğretmen

2007 Sır Gibi --- Deniz

2008 Derdest --- Gaye Acar

2009 Ah Kalbim --- Candan

2010-2011 Küstüm Çiçeği --- Gülten Zeycanlı

2011 Sen de Gitme --- Ceyda Sevi

2012-2013 Behzat Ç. --- Eylül Fidan

2014 Ah Neriman --- Itır Kamer

2015 Racon: Ailem İçin --- Sedef Ercan

2015 Hatırla Gönül --- Selma

2016 Cesur ve Güzel --- Cahide Korludağ

2017 Ufak Tefek Cinayetler --- Elif Işık

2018 Babamın Günahları --- Melike

2018 Ağlama Anne --- Özlem Alan

2020 Kırmızı Oda --- Hediye

2021 Uyanış: Büyük Selçuklu --- Zübeyde Hatun

2022 Üç Kuruş --- Azade

2022-2023 O Kız --- Sitare Somer

2023- Tetikçinin Oğlu --- Huri Malik

SEZİN AKBAŞOĞULLARI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2004 Gülizar

2004 Bir Aşk Hikayesi --- Dünya

2008 O... Çocukları --- Meryem

2010 Kardelen --- Ülker

2010 Kavşak --- Arzu

2011 Yabancı --- Özgür

2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku --- Müzeyyen

2018 Sevgili Komşum --- Nevin

2020 Cevin Ağacı --- Yaprak

HURİ MALİK KARAYURT KİMDİR?

İskender’in kız kardeşidir. Her ne kadar ailesi ile arası bozuk olsa da gelenek ve göreneklerine saygılı olan bir karakterdir. Manipülasyon yeteneği güçlüdür. Ailesiyle olan ilişkisi ona bu yeteneği vermiştir. İnatçı ve mücadeleci bir kadındır. Kocasının ölümü sonrası başkasıyla evlendirdiği için abisine karşı bir öfkesi vardır. Aynı olay onu oğlundan da uzaklaştırdığı için uzun zaman bu öfkeyi korumuştur. Annesi Beyaz’a karşı saygı ve korkuyla karışık bir bağı var. Korkmaz ve İskender arasında her zaman bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.



