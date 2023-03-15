‘Tetikçinin Oğlu’ dizisi ne zaman, nerede başlayacak? ‘Tetikçinin Oğlu' dizisinin oyuncuları kim, konusu ne?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 22:44

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 22:44

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi ‘Tetikçinin Oğlu’nun yapımını O3 Medya ve Same Film, yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak üstleniyor. Genel hikaye vesenaryosu Gökhan Horzum’a ait olan dizininin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek oturuyor.

‘TETİKÇİNİN OĞLU' DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kırk yılın dostu; Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh).

İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…

‘TETİKÇİNİN OĞLU' DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizide Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’a Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.

‘TETİKÇİNİN OĞLU' DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mart ayında sete çıkan yeni dizi ‘Tetikçinin Oğlu’nun çekimleri Bodrum’da devam ediyor.