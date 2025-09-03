The Girlfriend dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Robin Wright oturuyor. The Girlfriend dizisinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, The Girlfriend dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? The Girlfriend dizisi ne zaman yayımlanacak?

THE GIRLFRIEND DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, mükemmel görünen hayatı oğlu Danny’nin (Laurie Davidson) yeni sevgilisi (Olivia Cooke) ile tanışmasıyla darmadağın olan Laura’nın (Wright) hikâyesini anlatıyor.

THE GIRLFRIEND DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Robin Wright

Anna Chancellor

Waleed Zuaiter

Nathan Hall

Robert Cavanah

Simon Meacock

Tanya Moodie

Olivia Cooke

THE GIRLFRIEND DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

The Girlfriend dizisi 10 Eylül’den itibaren Prime Video'da izleyicisi ile buluşacak.