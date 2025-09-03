The Paper dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini Greg Daniels ve Michael Koman üstleniyor. The Paper dizisinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, The Paper dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? The Paper dizisi ne zaman yayımlanacak?

THE PAPER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bir belgesel ekibi yeni bir konu arayışına girerken, ölmekte olan tarihi bir Ortabatı gazetesini ve yayıncısının gönüllü muhabirler kullanarak gazeteyi yeniden canlandırma çabalarını keşfeder.

THE PAPER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Domhnall Gleeson

Oscar Núñez

Sabrina Impacciatore

Chelsea Frei

Melvin Gregg

Gbemisola Ikumelo

Alex Edelman

Ramona Young

Tim Key

Duane R. Shepard Sr.

Eric Rahill

THE PAPER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

The Paper dizisi 4 Eylül’den itibaren izleyicisi ile buluşacak.