The Paper dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini Greg Daniels ve Michael Koman üstleniyor. The Paper dizisinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, The Paper dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? The Paper dizisi ne zaman yayımlanacak?
THE PAPER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Bir belgesel ekibi yeni bir konu arayışına girerken, ölmekte olan tarihi bir Ortabatı gazetesini ve yayıncısının gönüllü muhabirler kullanarak gazeteyi yeniden canlandırma çabalarını keşfeder.
THE PAPER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Domhnall Gleeson
Oscar Núñez
Sabrina Impacciatore
Chelsea Frei
Melvin Gregg
Gbemisola Ikumelo
Alex Edelman
Ramona Young
Tim Key
Duane R. Shepard Sr.
Eric Rahill
THE PAPER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
The Paper dizisi 4 Eylül’den itibaren izleyicisi ile buluşacak.