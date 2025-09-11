Joe Carnahan’ın yazıp yönettiği The Rip filminin filminin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, The Rip filminin konusu ne? The Rip filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

THE RIP FİLMİNİN KONUSU NE?

Teğmen Dane Dumars ve Dedektif Çavuş J.D. Byrne liderliğindeki bir Miami polis ekibi, terk edilmiş bir depoda birkaç milyon dolar nakit bulur. Bu keşif, yabancıların parayı öğrenmesiyle birlikte güvensizlik ve şüphenin artmasıyla sadakatlerini sınar. Kısa süre sonra, yalnızca birimin dürüstlüğü değil, aynı zamanda kime güvenilebileceği sorusu da ortaya çıkar.

THE RIP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Hollywood’un efsanevi ikilisi Matt Damon ve Ben Affleck’in yer aldığı filmin kadrosunda Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Néstor Carbonell, Lina Esco, Scott Adkins ve Kyle Chandler gibi isimler yer alıyor.

THE RIP FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

The Rip filmi 16 Ocak 2026’da Netflix’te izleyiciyle buluşacak.