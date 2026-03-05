Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan reality yarışma formatı The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük ilgi gören yarışma programının Türkiye versiyonu, sevilen oyuncu Giray Altınok’un sunumuyla ekranlara gelecek. Peki, The Traitors ne zaman başlıyor? The Traitors hangi platformda yayımlanacak? The Traitors yarışmacıları kimler? İşte ayrıntılar...

THE TRAITORS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz kasım ayında Türkiye’de de yayımlanacağı duyurulan The Traitors, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sunuculuğunu başarılı oyuncu Giray Altınok’un üstleneceği program, Türkiye formatıyla 25 Mart 2026 tarihinde ekranlara gelecek.

THE TRAITORS HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?

The Traitors, dijital yayın platformlarından biri olan Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşacak.

THE TRAITORS YARIŞMACILARI KİMLER?

Giray Altınok’un sunumuyla ekranlara gelecek The Traitors Türkiye, 19 kişilik güçlü bir yarışmacı kadrosuna sahip. Spor, sanat ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin yer aldığı yarışmada, katılımcılar kalede zorlu bir hayatta kalma ve strateji mücadelesi verecek.

Yarışmanın kadrosunda Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Yusuf Güney, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emir Elidemir, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Hülya Uğur, Melih Kunukçu, Mert Öztürk, Öykü Berkan, Özgür Balakar, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yürük ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

THE TRAITORS TÜRKİYE'NİN FORMATI NEDİR?

Yarışmanın temel dinamiği, katılımcıların iki gizli gruba ayrılmasıyla şekilleniyor: “Traitors” (Hainler) ve “Faithfuls” (Masumlar). Hainlerin kimliği yalnızca kendileri tarafından biliniyor ve bu gizem, yarışmadaki gerilimi artırırken stratejik kararları ve ittifakları da daha kritik hale getiriyor.

Program boyunca yarışmacılar, ortak görevleri tamamlayarak büyük ödül havuzunu büyütmeye çalışıyor. Bu süreçte hem takım oyunu hem de bireysel stratejiler ön plana çıkıyor. Kaledeki konumlarını korumak isteyen katılımcılar, rakiplerini elemek için çeşitli ittifaklar kurarken her bölüm planlama, taktik ve zekâ oyunlarıyla dolu bir mücadeleye sahne oluyor.