Dünya çapında izlenme rekorları kıran ve strateji ile psikolojik mücadelenin öne çıktığı fenomen yarışma The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla ekran yolculuğuna başlıyor. Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği program, hem televizyon hem de dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak. Peki, The Traitors Türkiye ne zaman başlıyor? The Traitors Türkiye hangi kanalda yayımlanacak? The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler? İşte ayrıntılar...

THE TRAITORS TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

The Traitors Türkiye için geri sayım başladı. Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği yarışmanın ilk bölümü, 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

THE TRAITORS TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?

Pascal Nouma

Yusuf Güney

Yiğit Poyraz

Saadet Özsırkıntı

Selim Yuhay

Mert Öztürk

Yaren Alaca

Yasemin Yürük

Ayliz Yaşar

Emir Elidemir

THE TRAITORS TÜRKİYE YARIŞMASI KONUSU NE?

“İhanet ve sadakat” teması üzerine kurulu olan yarışma, katılımcıların “Hainler” (Traitors) ve “Masumlar” (Faithfuls) olmak üzere iki gizli gruba ayrılmasıyla başlar. Hainlerin kim olduğu yalnızca kendileri tarafından bilinir.

Masumlar, aralarındaki hainleri ortaya çıkararak elemeye çalışırken; hainler ise kimliklerini gizleyerek masumları birer birer oyun dışı bırakmayı hedefler. Yarışmacılar, ortak görevleri tamamlayarak ödül havuzunu büyütür. Ancak finalde ödülün sahibi, kurulan ittifaklar ve stratejik hamlelerle belirlenir. Yarışma, fiziksel dayanıklılıktan çok güven, şüphe ve manipülasyon üzerine kurulu bir psikolojik mücadeleyi ön plana çıkarır.