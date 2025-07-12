Tokyo'da Günbatımı (Tokyo Twilight) filminin konusu ne? Tokyo'da Günbatımı filminin oyuncuları kim?

Tokyo'da Günbatımı filminin yönetmen koltuğunda Yasujiro Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirō Ozu ve Kōgo Noda üstleniyor. Peki, Tokyo'da Günbatımı filminin konusu ne? Tokyo'da Günbatımı filminin oyuncuları kim?

TOKYO'DA GÜNBATIMI FİLMİNİN KONUSU NE?

İki kız kardeş uzun zamandır kayıp olan annelerinin varlığını öğrenir, ancak küçük olan çocukken terk edilme gerçeğini kabullenemez.

TOKYO'DA GÜNBATIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ineko Arima

Setsuko Hara

Chishū Ryū

Isuzu Yamada

Haruko Sugimura

Nobuo Nakamura

Kamatari Fujiwara

Kinzo Shin

Teiji Takahaşi

Yani Yamamura

Seiji Miyaguchi

Tsûsai Sugawara

TOKYO'DA GÜNBATIMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tokyo'da Günbatımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.