Tokyo'da Günbatımı (Tokyo Twilight) filminin konusu ne? Tokyo'da Günbatımı filminin oyuncuları kim?

Tokyo'da Günbatımı filminin yönetmen koltuğunda Yasujiro Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirō Ozu ve Kōgo Noda üstleniyor. Peki, Tokyo'da Günbatımı filminin konusu ne? Tokyo'da Günbatımı filminin oyuncuları kim?
TOKYO'DA GÜNBATIMI FİLMİNİN KONUSU NE?
İki kız kardeş uzun zamandır kayıp olan annelerinin varlığını öğrenir, ancak küçük olan çocukken terk edilme gerçeğini kabullenemez.
TOKYO'DA GÜNBATIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ineko Arima
Setsuko Hara
Chishū Ryū
Isuzu Yamada
Haruko Sugimura
Nobuo Nakamura
Kamatari Fujiwara
Kinzo Shin
Teiji Takahaşi
Yani Yamamura
Seiji Miyaguchi
Tsûsai Sugawara
TOKYO'DA GÜNBATIMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tokyo'da Günbatımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.