Tomb Raider filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2018 yılında vizyona giren Tomb Raider filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Tomb Raider filminin konusu ne? Tomb Raider filminin oyuncuları kim? Tomb Raider filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 10:09
Tomb Raider filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Tomb Raider, yönetmenliğini Roar Uthaug, senaristliğini Geneva Robertson-Dworet ve Alastair Siddons'un üstlendiği, 2018 yapımlı bir aksiyon filmidir.

TOMB RAİDER FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde Lara Croft, babasının son bilinen varış noktasına tehlikeli bir yolculuğa çıkarak onun ortadan kayboluşunun gizemini çözmeyi çalışmaktadır.

TOMB RAİDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alicia Vikander

Dominic West

Walton Goggins

Daniel Wu

Kristin Scott Thomas

TOMB RAİDER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Tomb Raider filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.


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