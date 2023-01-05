Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekikdi?

05 Ocak 2023 Perşembe, 09:57

Yaşamak Güzel Şey, yönetmenliğini ve senaristliğini Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği, 2017 yapımlı bir komedi/drama filmidir.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olayla yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Müfit Can Saçıntı

Yasemin Çonka

Günay Karacaoğlu

Merve Hazer

Fulden Akyürek

Zihni Göktay

Ayşegül Atik

Reha Özcan

Renan Bilek

Onur Dilber

Fatih Koyunoğlu

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, İstanbul'da Atatürk Arboretumu'nda (Ağaç Müzesi) semtinde gerçekleştirilmiştir.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yaşamak Güzel Şey filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.