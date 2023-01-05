Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekikdi?
2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne? Yaşamak Güzel Şey filminin oyuncuları kim? Yaşamak Güzel Şey filminin IMDb puanı kaç?
Yaşamak Güzel Şey, yönetmenliğini ve senaristliğini Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği, 2017 yapımlı bir komedi/drama filmidir.
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olayla yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Müfit Can Saçıntı
Yasemin Çonka
Günay Karacaoğlu
Merve Hazer
Fulden Akyürek
Zihni Göktay
Ayşegül Atik
Reha Özcan
Renan Bilek
Onur Dilber
Fatih Koyunoğlu
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri, İstanbul'da Atatürk Arboretumu'nda (Ağaç Müzesi) semtinde gerçekleştirilmiştir.
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yaşamak Güzel Şey filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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