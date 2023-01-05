Aile Şerefi filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aile Şerefi filmi nerede çekikdi?
1976 yılında vizyona giren Aile Şerefi filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi filminin oyuncuları kim? Aile Şerefi filminin IMDb puanı kaç?
Aile Şerefi, yönetmenliğini üstlenen Orhan Aksoy'un, senaristliğinde Sadık Şendil ve Suphi Tekniker'le birlikte çalıştığı, 1976 yapımlı bir dram filmidir.
AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE?
At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip her şeye karşı koymaya karar verirler.
AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Münir Özkul
Adile Naşit
Itır Esen
Ayşen Gruda
Mahmut Cevher
Mahmut Hekimoğlu
Şevket Altuğ
AİLE ŞEREFİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri, İstanbul'un Kumburgaz, Kadıköy, Kısıklı ve Bulgurlu semtlerinde gerçekleştirildi.
AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Aile Şerefi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.
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