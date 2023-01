Aile Şerefi filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aile Şerefi filmi nerede çekikdi?

05 Ocak 2023 Perşembe, 10:04

Aile Şerefi, yönetmenliğini üstlenen Orhan Aksoy'un, senaristliğinde Sadık Şendil ve Suphi Tekniker'le birlikte çalıştığı, 1976 yapımlı bir dram filmidir.

AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE?

At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip her şeye karşı koymaya karar verirler.

AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Münir Özkul

Adile Naşit

Itır Esen

Ayşen Gruda

Mahmut Cevher

Mahmut Hekimoğlu

Şevket Altuğ

AİLE ŞEREFİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, İstanbul'un Kumburgaz, Kadıköy, Kısıklı ve Bulgurlu semtlerinde gerçekleştirildi.

AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Aile Şerefi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.