Toprak ile Fidan dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Toprak ile Fidan dizisi nerede çekiliyor?

03 Kasım 2022 Perşembe, 13:05

Star TV, “Toprak ile Fidan” diziyle benzersiz bir hamle yaparak izleyici karşısına çıkıyor. Bu kararı ile Türk televizyon tarihindeki yayın akışında ciddi bir değişiklik oluşturan Star, dizi tutkunlarını “Toprak ile Fidan” ile birçok kanalın ana haber saati olan 19.00’da bir araya getiriyor.

Yapımını OGM Pictures ve Stellar Yapım'ın üstlendiği, Ahmet Köşeoğlu, Gökçen Eroğlu, İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç'ın senaryosunu yazdığı diziyi Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun yönetiyor.

TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Talihsiz bir kaza nedeniyle birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak’ın hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk iki bölümünün konusu ise şöyle; Toprak; geçirdiği trafik kazasından sonra 5 yıl komada kalır ve uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Hayatıyla ilgili sadece kendine söylenen şeyleri benimsemek zorunda kalan Toprak için bir şeyler yerine tam oturmaz. Annesi Keriman, Toprak’ı nişanlısı olduğunu söylediği Aydan’la evlenmesi için zorlar. Fidan ise 5 sene önce kocası ve çocuğunu kaybetmiştir ve hasta babası ile üvey annesi ile beraber yaşamaktadır. Toprak’ın ve annesi Keriman’ın uzun yıllardır hizmetlisi olan Halide; gerçekleri bilen iki kişiden biridir ve içindeki suçluluk duygusunu daha fazla bastıramayarak gerçekleri anlatmak için Toprak’la beraber Fidan’ın yanına gider. Fidan’a saldıran Ercan’ı gören Toprak araya girer ve Fidan’ı kurtarır. Fidan, ölen kocası Nejat’a çok benzeyen Toprak’ın kim olduğunu anlayamaz ama hem ona hem de oğlu Burak’a yakınlık hisseder. Ercan, hastaneye götürülen Fidan’ın peşini orada da bırakmaz ve Fidan’ın kendisine evet demesi için yeni planlar yapar.

TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Hazal Adıyaman ve Osman Aydın’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Asuman Bora, Hilal Tüfekçi, Kağan Arpacı, Asya Toprak yer alıyor.

TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Toprak ile Fidan dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.