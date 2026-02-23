Torontolu Adam filminin yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturuyor. Filmin senaristliğini Robbie Fox, Chris Bremner, Jason Blumenthal üstleniyor. Peki, Torontolu Adam filminin konusu ne? Torontolu Adam filminin oyuncuları kim?
TORONTOLU ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Hikaye, Toronto'dan Adam olarak bilinen dünyanın en ölümcül suikastçısının ve bir New York City'nin Airbnb'de karşılaştığı en ölümcül suikastçının başlangıç noktası olarak yanlış bir kimlik vakasını kullanıyor. Bir kişilik çatışması ve ölümcül katillerle bir çatışma başlar.
TORONTOLU ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ellen Barkin
Kaley Cuoco
Woody Harrelson
Kevin Hart
Lela Loren
Pierson Fode
Jasmine Mathews
Kate Drummond
Rob Archer
Tomohisa Yamashita
Jencarlos Canela
Ronnie Rowe
Jason MacDonald
Tricia Black
Alejandro De Hoyos
Dorly Jean-louis
TORONTOLU ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Torontolu Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.