Torontolu Adam filminin yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturuyor. Filmin senaristliğini Robbie Fox, Chris Bremner, Jason Blumenthal üstleniyor. Peki, Torontolu Adam filminin konusu ne? Torontolu Adam filminin oyuncuları kim?

TORONTOLU ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikaye, Toronto'dan Adam olarak bilinen dünyanın en ölümcül suikastçısının ve bir New York City'nin Airbnb'de karşılaştığı en ölümcül suikastçının başlangıç ​​noktası olarak yanlış bir kimlik vakasını kullanıyor. Bir kişilik çatışması ve ölümcül katillerle bir çatışma başlar.

TORONTOLU ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ellen Barkin

Kaley Cuoco

Woody Harrelson

Kevin Hart

Lela Loren

Pierson Fode

Jasmine Mathews

Kate Drummond

Rob Archer

Tomohisa Yamashita

Jencarlos Canela

Ronnie Rowe

Jason MacDonald

Tricia Black

Alejandro De Hoyos

Dorly Jean-louis

TORONTOLU ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Torontolu Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.